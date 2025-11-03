Светска политика денес: нови сојузи, стари кризи и сигнали што допираат до Балканот

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за одбрана на САД, Пит Хегсет, денес е во официјална посета на Јужна Кореја, каде се разговара за новиот статус и улога на околу 28.500 американски војници стационирани таму.Вашингтон разгледува промени во безбедносниот аранжман со Сеул, што може да овозможи поголема флексибилност на американските сили во целиот Индо-Пацифик.Ова е индиректен одговор на растечката воена моќ на Кина, но и предупредување кон Северна Кореја, која последниве недели повторно тестира ракети со долг дострел.

Импликација за Балканот:САД јасно го редефинираат приоритетот – од Европа кон Пацификот. Тоа значи дека Европа, вклучувајќи го и Балканот, ќе мора повеќе сама да инвестира во своја безбедност, а американското присуство може постепено да се сведе на стратешки точки, како базите во Романија, Грција и Косово. Македонија мора да го искористи тоа преку поблиска соработка во НАТО-структурите и јакнење на регионалните безбедносни врски (Софија-Тирана-Скопје).

САД: Судот не ги стопира тарифите на Трамп.

Американскиот Врховен суд најави дека нема да го блокира новиот пакет трговски тарифи што администрацијата на Трамп ги воведе врз Кина и дел од европските производи.Во исто време, владата во Вашингтон е во делумен застој – неколку федерални програми се блокирани, а повеќе од 40 милиони Американци може да останат без социјални бенефиции.

Импликација за Балканот:Трговските бариери во САД обично создаваат ефект врз Европа што може да влијае и врз цените на енергијата, суровините и металите што ги извезува регионот.Исто така, американските банки и инвестициски фондови може да бидат повнимателни со ризични пазари, што би значело потешко привлекување капитал во земји како Македонија и Србија.Но ова може да ја отвори вратата за поголема улога на ЕУ-фондовите и регионалните инвеститори.

Европа: Стразбур се подготвува за Светскиот форум за демократија

Од 5 до 7 ноември во Стразбур ќе се одржи World Forum for Democracy 2025, со тема:„Демократијата на ризик: како можеме да ја оживееме?“На форумот ќе учествуваат државници, академици и граѓански организации од над 60 земји.

Импликација за Балканот:Оваа година се очекува фокус на Балканот поради падот на довербата во институциите, зголемениот клиентелизам и политичките тензии во неколку земји.За Македонија, која штотуку ги заврши локалните избори, тоа ќе биде време да покаже дека демократскиот процес може да функционира, дури и кога политичката сцена е поделена.Воедно, европските институции ќе гледаат како регионалните лидери ги спроведуваат ветувањата по изборите – што може да биде директен тест за следниот извештај на Европската комисија.

Денешниот ден покажува дека светот влегува во нова фаза на редефинирање на моќта:

Америка префрла фокус на Исток,

Европа бара начин да се зацврсти внатрешно,

А азиските сили (Кина, Индија) го користат секој вакуум што се отвора.

За Македонија и регионот тоа значи:

Повеќе дипломатска умешност – балансирање меѓу ЕУ, НАТО и економските интереси со Истокот.

Поголема самостојност во безбедноста и енергетиката.

Фокус на кредибилни институции – бидејќи демократијата сè повеќе станува „геополитичка валута“.

Денес политичката карта на светот изгледа како шаховска табла што се прередува — а и ние сме дел од неа. Балканот можеби е мал по големина, но неговата позиција во енергетските, безбедносните и миграциските текови го прави неизбежен дел од секоја нова глобална стратегија.

