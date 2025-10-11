Светските технолошки лидери се подготвуваат за апокалипса? Милијардерите ги започнаа подготовките!

0 SHARES Сподели Твитни

Марк Цукерберг, основачот на Facebook, се наведува дека уште во 2014 година започнал проекти за изградба на својот имот Koolau Ranch, кој се протега на 1.400 хектари на островот Кауаи, Хаваи.Проектот вклучува засолниште со сопствени залихи на храна и енергија, а работниците имале забрана да зборуваат за детали поради договори за доверливост. Ѕид висок скоро два метра го крие целиот комплекс од јавноста.На прашањето дали гради бункер за крај на светот, Цукерберг минатата година кратко одговори: „Не. Тоа е само мало засолниште, како подрум.“ Сепак, шпекулациите продолжија, особено откако купи 11 недвижнини во Калифорнија и додаде уште еден голем подземен простор.Слични приказни се поврзуваат и со други технолошки милијардери. Рид Хофман, коосновач на LinkedIn, порано изјавил дека „половина од супербогатите имаат некаква форма на осигурување од апокалипса“, а многумина го избираат Нов Зеланд како безбедно прибежиште.Напредокот на вештачката интелигенција (AI) дополнително ги засили овие стравови. Иља Сутскевер, коосновач на OpenAI, се наведува дека уште во 2023 година предупредил дека научниците се блиску до создавање на општа вештачка интелигенција (AGI) – систем кој би можел да ја достигне, па дури и надмине човечката интелигенција. „Дефинитивно ќе изградиме бункер пред да го објавиме AGI“, се наведува дека рекол.Претседателот на OpenAI, Сем Алтман, тврди дека AGI ќе пристигне „побрзо отколку што повеќето луѓе мислат“, додека Демис Хасабис од DeepMind предвидува дека тоа ќе се случи во следните пет до десет години. Илон Маск, пак, гледа суперинтелигентен AI како клуч за нова ера на благосостојба и „универзално високи приходи“.Сепак, бројни експерти предупредуваат дека е ризично да се верува во вакви визии. Професорката Венди Хол од Универзитетот Саутхамптон смета дека AI се уште е далеку од вистинската човечка интелигенција, додека Нил Лоренс од Кембриџ тврди дека целата идеја за AGI е „апсурдна“ и одвлекува внимание од реалните проблеми.„Тековните AI алатки не ‘чувствуваат’, без разлика колку нивните одговори се убедливи,“ објаснува Бабак Ходџат од компанијата Cognizant. „Немаат свест ниту разбирање за тоа што знаат.“И додека технолошките лидери вложуваат милијарди во развој и истовремено копаат бункери, останува отворено прашањето – дали светот навистина се подготвува за револуцијата на вештачката интелигенција, или само за нејзините последици?

