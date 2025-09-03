Светските фотографи се воодушевени, а интернетот е во транс поради баба од Замбија: Слики за неверување 

0 SHARES Сподели Твитни

Маргрет Чола, позната на интернет како „Легендарната Глама“, осумдесет и петгодишна (85) баба без официјален датум на раѓање, благодарение на нејзината внука, стана симбол на слобода, креативност и луксузен стил.Во свет каде што модата честопати го носи лицето на младоста, една дама од Замбија ги помести границите и ги сврте очекувањата наопаку. Сè започна на нејзината фарма во рурална Замбија, каде што внуката на Дијана Каумба (позната како Ди) почна да создава фотосерија наречена „Серија на баби“. View this post on Instagram A post shared by Dee (@thevintagepoint_)Инспирирана од достоинството и харизмата на нејзината баба , таа одлучи да ја облече во екстравагантни, смело комбинирани парчиња кои комбинираат традиционални африкански мотиви со модерни, па дури и авангардни дизајни. Резултатот? Интернетот експлодираше.Фотографиите од Маргарет, во раскошни фустани, шарени турбани и впечатлив накит, го обиколија светот. Медиуми како „Гардијан“ и „Еј-Би-Си њуз“ ја нарекоа „моден феномен“ , додека милиони луѓе коментираа на социјалните мрежи дека им недостасува ваков вид енергија во модната индустрија, која често заборава дека убавината и стилот немаат рок на траење.

Маргарет, иако во деветтата деценија од животот, покажа она што многумина го забораваат, дека модата не е само облека , туку и став, самодоверба и игра. Нејзините изрази на лицето, шармот и неограничената веселост ја направија многу повеќе од модел – таа стана инспирација.Како што самата вели, никогаш не можела да замисли дека, откако ќе живее на фарма, еден ден ќе биде препознаена низ целиот свет.Но, токму тоа ја прави посебна – во нејзината приказна нема гламурозни писти или луксузни студија, сè се случува во дворот, меѓу полињата и добитокот. И сепак, изгледа како да е пред објективите на најпознатите фотографи во светот.„Легендарна гламура“ докажа дека стилот нема возраст и дека автентичноста секогаш го наоѓа својот пат до публиката. Денес, Маргарет Чола не е само баба, таа е глобален симбол на виталност, храброст и модна слобода.

