Свечен настан по повод франкофонските култури во ОУ „Киро Глигоров“

Амбасадата на Франција, Францускиот институт во Скопје и Општина Центар објавуваат дека на 28 март 2025 година, петок, ќе се одржи посебен настан во рамките на одбележувањето на месецот на Франкофонијата. Со почеток во 11:00 часот, во основното училиште „Киро Глигоров“ ќе биде спроведена активност наречена „Ден на франкофонските култури“. Овој настан има за цел да ја приближи културната шареноликост на франкофонските земји до локалните жители преку различни училишни активности и интерактивни штандови. Настанот свечено ќе го отворат Н.Е. г. Кристоф ле Риголер, Амбасадор на Франција, и г. Горан Герасимовски, Градоначалник на Општина Центар. Организацијата на овој настан е во рацете на Амбасадата на Франција, Францускиот институт во Скопје и Општина Центар, додека учество ќе земат и следните училишта: ООУ „Димитар Миладинов“, ООУ „Кочо Рацин“, ООУ „Коле Неделковски“, ООУ „Гоце Делчев“, ООУ „11 Октомври“, ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ и ООУ „Киро Глигоров“.

