Свршеницата на Роналдо објави фотографија од 18 милиони евра

Кристијано Роналдо има тежок период во Саудиска Арабија, но неговата подобра половина, Џорџина Родригез, не изгледа дека е премногу загрижена за тоа – или барем така изгледа врз основа на нејзините најнови објави. Додека Португалецот се опоравува од повреда на препоните, Џорџина објави „приказна“ на Инстаграм која малкумина ги остави рамнодушни.

На фотографијата што го привлече вниманието на светските медиуми, двојката се држи за раце, но во преден план е неверојатен луксуз. Се проценува дека богатството вредно околу 18 милиони евра е прикажано на таа една слика!

Роналдо беше виден како го вози својот „ѕвер“ – „Bugatti Centodieci“ вреден неверојатни 11,8 милиони евра, додека часовниците Patek Philippe блескаа на нивните раце. Моделот 5719/10G на Кристијан вреди околу 615.000 евра, додека Џорџина носи женски модел вреден 385.000 евра.

Сепак, шоуто украло вреден веренички прстен, чија вредност се проценува на неверојатни 5,3 милиони евра!

И додека светот се восхитува на скапоценостите, навивачите на Ал-Наср и репрезентацијата на Португалија се во паника. Роналдо мораше да го напушти теренот за време на натпреварот против Ал-Фајха, а тренерот Жорж Жезус ги потврди темните претчувства.

– По тестовите, видовме дека повредата на Кристијано Роналдо е посериозна од очекуваното. Тој сега ќе патува во Шпанија на лекување кај неговиот личен терапевт – изјави стратегот на Ал-Наср.

Неговото заминување во Мадрид се совпадна со драматичните настани на Блискиот Исток. Ријад, каде што Роналдо живее со своето семејство, беше цел на нападот, што дополнително ги разгоре шпекулациите за неговото заминување од земјата среде ноќ со приватен авион вреден 71,5 милиони евра.

Иако подоцна беше потврдено дека тој сè уште е со тимот, патувањето во Шпанија на лекување дојде како логичен чекор за да се избега од тензиите и да се фокусира исклучиво на враќањето на теренот.

