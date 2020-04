Свршеница на Борис Џонсон се пожали на болест со симптоми на Корона

Свршеница на Борис Џонсон со симптоми на Корона.

Свршеницата на Борис Џонсон, премиер на Англија, која е бремена, имала симптоми на коронавирус. Кери Симондс последните седум дена ги поминала во самоизолација со симптоми, но се уште не се тестирала, објави таа на Твитер.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.

“Последната недела ја поминав во кревет со главните симптоми на коронавирус. Не ми требаше да се тестирам. По седум дена се чувствувам посилно, оздравена сум”, објави Симондс во твитот.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020