СДК: НИТУ ЕДНА ФИРМА НЕ САКА ДА ОЦЕНУВА ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ВЕСТИ ВО МЕДИУМИТЕ, ВЛАДАТА ОБЈАВИ ВТОР ОГЛАС ЗА ПРЕС-КЛИПИНГ

Пропадна тендерот на Владата за избор на фирма која треба да изработи софтвер за оцена на медиумското влијание и ќе овозможи да се прави оценување на објавените вести дали се позитивни, негативни или неутрални.

На страницата на Бирото за јавни набавки е објавено дека тендерот пропаднал бидејќи не се пријавила ниедна фирма. Службата за општи и заеднички работи на Владата објави нов, втор тендер за прес-клипинг со истите услови како во претходниот тендер. Новиот тендер е објавен на 25 април, а отворен е до 27 мај, до кога треба да се поднесат понудите.

САКАМДАКАЖАМ.МК на 27 март објави дека Владата планира да ги оценува медиумите и вестите кои ги објавуваат. Во техничката спецификација на тендерот објавена на страницата на Бирото за јавни набавки, без да се специфицира предвидениот буџет, стои дека фирмата која ќе биде избрана на тендерот треба да овозможи услуга за оценка на медиумското влијание или клипинг, односно следење, селекција, изработка и дистрибуција на објави во печатените, електронските и интернет медиумите и на социјалните мрежи. Софтверот треба да овозможи податоци за медиумот кој ја објавил веста и име на авторот на веста.

