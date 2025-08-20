СДСМ: Бадијала лажете, Извештајот на ОЛАФ ги потврдува вашите злоупотреби со Еразмус +

Соопштение на СДСМ:

СДСМ до ДПМНЕ: Бадијала лажете, Извештајот на ОЛАФ ги потврдува вашите злоупотреби со Еразмус +

Бадијала се сите лаги пласирани од партиската говорница во Белата палата кога милионските злоупотреби во Еразмус+ водат право до ВМРО-ДПМНЕ.

Злоупотребите во период на ВМРО-ДПМНЕ од 2016 година се потврдени со извештајот на ОЛАФ, кој содржи основано сомнение за злоупотреба на над 2 милиони евра европски пари, со повеќе од 50 физички и правни лица инволвирани во Македонија и уште пет земји-членки на ЕУ.

Дополнително, отворени се и сомнежите за тоа како биле распределени над 8 милиони евра во периодот 2014–2017 година, токму кога Ана Михајлов и нејзината кумашинка Дорина Ѓорчева Митровска биле евалуаторки во Агенцијата.

Со очајни напади врз СДСМ, власта не може да ја прикрие вистината.

Дури и градоначалникот на Кaвадарци од ВМРО-ДПМНЕ, Митко Јанчев јавно ја демантираше сопствената партија.

Јасно како ден е дека ВМРО-ДПМНЕ ги штити милионските криминални шеми во Еразмус+.