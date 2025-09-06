„Власта ги излажа студентите, СДСМ бара зголемување на 160 денари за студентски оброк. Денеска сме тука да го кажеме она што секој студент го чувствува секојдневно: Владата на ВМРО-ДПМНЕ ги остави студентите сами“, вели на прес-конференција, Трајче Стојчевски, претседател на СДММ.

„Во време кога животните трошоци растат вртоглаво, кога храната станува сè поскапа, студентскиот оброк остана замрзнат на 140 денари и власта оваа година нема намера да го зголеми.

Тоа значи дека денес студентите реално имаат помал оброк отколку пред две години.

Кога ВМРО-ДПМНЕ кога беше опозиција, гласно бараше студентскиот оброк да биде 160 денари. Денес, кога ја имаат власта, молчат и не прават ништо. Уште една лага во низата на ВМРО-ДПМНЕ“, истакна тој.