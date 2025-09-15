СДСМ бара оставка од Азар Алиу и Панче Тошковски – едниот лажел за загадувањето, другиот не спровел евакуација

Претседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, д-р Венко Филипче, во одговор на новинарско прашање повика на итна одговорност и оставки од министерот за здравство и министерот за внатрешни работи, поради, како што рече, несоодветното справување со пожарот во депонијата во Трубарево и загрозувањето на здравјето на граѓаните.

„Треба да си поднесе оставка министерот за здравство. Ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден – и како го докажаа тоа? Треба одговорност и оставка да поднесе министерот за внатрешни работи. Најави дека треба да се евакуираат луѓето, а понатаму владиниот портпарол рече дека никој не се јави во Центарот за згрижување, кој што го ослободиле тука во непосредна близина. Значи, немало соодветна евакуација, иако најавиле дека треба да ја има“, изјави Филипче.

Тој нагласи дека е неопходна детална анализа на сите институции и депонии кои што функционираат во државата, со цел да се превенира евентуална следна еколошка или здравствена криза.

„Имаат ли сите депонии лиценци? Сите ли се на доволна оддалеченост од населените места? Работи ли некој нелегално со отпад? Од каде се увезува отпад во земјава? Конечно, да знаеме што точно се случува во тој сектор“, праша Филипче, додавајќи дека Владата не презела ништо конкретно по овие прашања.

Воедно, тој посочи дека е потребна темелна анализа и на работата на градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, за кои тврди дека не ги исполниле ветувањата дадени пред четири години.

„Зборуваа за расчистување на депониите и изградба на паркови на тие места. Ајде да видиме до каде се со таа работа. Дали воопшто почнале да реализираат дел од тие ветувања? Еве завршува мандатот на нивните градоначалници. Сè што ветија е полошо, и сега гледаме трагични ситуации кои сериозно го загрозуваат здравјето на граѓаните“, додаде претседателот на СДСМ.