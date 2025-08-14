СДСМ бара разрешување на Михајлов и целосна истрага за милионските скандали во Еразмус+

По огормниот скандал Владата на Христијан Мицкоски мора веднаш да ја разреши в.д. директорката на Националната агенција за европски образовни програми, Ана Михајлов, реагираат од опозициската СДСМ.

– Тоа е основен услов за целосно и непристрасно процесирање на предметот од Јавното обвинителство врз основа на наодите на ОЛАФ – Европската канцеларија за борба против измами.

Како што јавно објавивме, ОЛАФ наведува злоупотреби во вредност од милиони евра, европски пари.

Во извештајот на ОЛАФ, којшто е јавно објавен, постојат сомнежи дека во периодот кога Михајлов била одговорно лице за евалуаторите, преку вмрежени лица и фирми се злоупотребени над 2 милиони евра.

Иако извештајот е доставен во 2023 година, до ден-денес нема обвинителен акт.

Клучното прашање е дали со назначувањето на Михајлов власта има за цел да ја блокира и влијае на истрагата на ОЈО и ОЛАФ?

Дополнително, веќе објавивме информации од свиркачи за тоа како се доделени преку 8 милиони евра на фирми под крајно сомнителни околности кои мора да се истражат.

Сомнително е и самото поништување на претходниот конкурс кој бил стопиран за да се назначи в.д по мерка на власта.

Владата молчи на прашања зошто изборот е направен без согласност Европската унија и на овој начин?

Очигледно заштитита на своите партиски и бизнис интереси за власта е најважно.

Почитувани,

Ова е голем скандал кој мора да биде расчистен.

Европските пари наменети за младите, образованието и развојот не смеат да бидат извор за партиски профит и корупција.

Бараме:

-Владата да ја разреши в.д. директорката Ана Михајлов.

-Итно постапување на Јавното обвинителство врз основа на наодите на ОЛАФ и процесуирање на сите инволвирани лица.

Одговорност мора да има – веднаш и без одложување. – велат од партијата.