СДСМ го доби бројот 5, ВМРО-ДПМНЕ 9, а Левица ќе биде број 6 на избирачкото ливче!

Државната изборна комисија (ДИК) денеска ќе одржа седница на која преку жрепка се утврди единствена листа на кандидати за Локалните избори 2025.
Владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ на избирачкото ливче на локалните избори ќе биде под број 9, додека опозициската СДСМ е на петтото место.
1.Искуство за успех
2. ЗНАМ
3. Демократска партија на Србите
4. Национална Алијанса за интеграција НАИ-ДУИ
5. Коалиција за локални избори 2025 – СДСМ
6. Левица
7. Коалиција Влен
8. Коалиција за Зелена иднина
9. Коалиција „Твоја Македонија“ – ВМРО-ДПМНЕ
Изборната кампања за изборите започнува в понеделник на 29 септември а завршува на 17 октомври односно 24 часа пред изборите. Граѓаните ќе избираат градоначалници и совети на 19 октомври. Вториот круг на изборите ќе се одржи на 2 ноември.