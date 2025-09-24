СДСМ го доби бројот 5, ВМРО-ДПМНЕ 9, а Левица ќе биде број 6 на избирачкото ливче!

Државната изборна комисија (ДИК) денеска ќе одржа седница на која преку жрепка се утврди единствена листа на кандидати за Локалните избори 2025.

Владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ на избирачкото ливче на локалните избори ќе биде под број 9, додека опозициската СДСМ е на петтото место.

1.Искуство за успех

2. ЗНАМ

3. Демократска партија на Србите

4. Национална Алијанса за интеграција НАИ-ДУИ

5. Коалиција за локални избори 2025 – СДСМ

6. Левица

7. Коалиција Влен

8. Коалиција за Зелена иднина

9. Коалиција „Твоја Македонија“ – ВМРО-ДПМНЕ

Изборната кампања за изборите започнува в понеделник на 29 септември а завршува на 17 октомври односно 24 часа пред изборите. Граѓаните ќе избираат градоначалници и совети на 19 октомври. Вториот круг на изборите ќе се одржи на 2 ноември.