СДСМ ГО ПЛАЌАЛ ФРЧКОСКИ ПРЕКУ ЕРАЗМУС+? Заев и Димова му дале 200.000 евра преку проект, обвинува Манасиевски

СДСМ си го плаќал идеологот Љубомир Фрчкоски, со 200.000 евра преку Еразмус +, обвинува ВМРО-ДПМНЕ. Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ денеска праша дали Фрчкоски уште одработува за овие пари.„Еразмус + на Лидија Димова и Зоран Заев дале 200 .000 евра на проект на кој конкурирал Фрчкоски. Каде е сега тој?Секогаш кога треба некој да се навреди, да се нападне или да се шиканира, тука е Фрчкоски. Ова е резултат на кој СДСМ ја користел Еразмус +. Плаќани биле судии, професори и квази експерти. Во СДСМ владее страв и паника, излегуваат на виделина сите работи кои ги прават СДС, Заев и Димова“, тврди Манасиевски.

