СДСМ: Дали поради случувањата во Србија, Мицко или Мали Вучко бега од своите бизнис партнери

Најавата дека премиерот Мицкоски од здравствени причини го има откажано учеството на македонско-српскиот бизнис форум што ќе се одржи во Скопје отвора и едно клучно прашање, велат од СДСМ.

„Дали поради случувањата во Србија, Мицкоски или така наречниот Мали Вучко бега од своите бизнис партнери?

Во исто време, денеска беше потпишан и некаков меморандум за соработка со Србија а не се соопшти конкретно за што се однесува.

Дали можеби е меморандум за неиспорачувањеЕ“.

Во последно време, додават од опозициската партија, „се случува една коинциденција на слошувања, и во Србија и во Македонија“.

Ова, како што истакнуваат, се прашањата на кои Мицкоски треба да одговори.