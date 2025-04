СДСМ денеска избира претседател

0 SHARES Сподели Твитни

На 78. избирачки места во општинските организации на опозициската СДСМ денеска ќе се одржат внатрепартиски избори за претседател на партијата.

Актуелниот претседател Венко Филипче е единствен кандидат. На позицијата дојде лани во јуни, откако Димитар Ковачевски поднесе оставка.

На претходните избори за претседател, Филипче имаше неколкумина противкандидати: поранешната министерка за одбрана и актуелна пратеничка, Славјанка Петровска, поранешниот директор на ТИРЗ, Јован Деспотовски, поранешниот заменик министер за информатичко општество и администрација, Александар Бајдевски и Златко Ристовски, партиски активист од Битола.

