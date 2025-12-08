СДСМ до ВМРО-ДПМНЕ: Сите ќе одговарате од прв до последен, работата не е завршена!

Социјалдемократите денеска преку соопштение ја информираат јановста, дека ВМРО-ДПМНЕ, паднале ниско што не знаат самите ниту соопштение да напишат, без да препишат од нивното.

„СДСМ објавува соопштение дека Никола Груевски од Будимпешта ги води и им пишува што да кажат, ден потоа ДПМНЕ пуишта соопштение „Заев од Дубаи“ ги пишува текстовите на СДСМ. Вчера СДСМ објави соопштение со наслов „Децата на Орбан“, ВМРО-ДПМНЕ излегува со соопштение „Децата на Заев“, СДСМ објавува соопштение „кога крадецот вели држете го крадецот!“. Томовски се јавува и ги употребува истите зборови „крадецот вели држете го крадецот“, велат од партијата.

Од СДСМ посочуваат дека на сите граѓани одамна на сите им е јасно дека Мицко, малиот Вучко, копира сè што прави неговиот српскиот „стрико“.

„Ама во ВМРО-ДПМНЕ очигледно не ја разбрале добро улогата на Светите Кирил и Методиј и нивните школи, како ни улогата на Климент Охридски. Тие се поблиски до препишувачката Ресавската школа. Бадијала им е на македонските „Ќаци“ препушувачи, граѓаните знаат и гледаат. Криминалот е на виделина. Сите ќе одговарате од прв до последен. Работата не е завршена“, велат од СДСМ.