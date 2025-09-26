СДСМ: Кандидатот за градоначалник на Виница од ДПМНЕ дел од шумската мафија?!

За огромен криминал во Малешевијата уапсени беа 15 лица, меѓу нив и директори, полициски началници и шумски полицајци, осомничени за злосторничко здружување и пустошење на шуми со штета од над 100 милиони евра. – изјави во денешната прес – конференција, Маја Борозан од редовите на СДСМ.

Но, она што е симптоматично е молкот на ВМРО-ДПМНЕ.

Зошто е овој молк?

Дали ДПМНЕ молчи затоа што во „периметарот“ на акцијата се наоѓа и началникот на шумската полиција и воедно кандидат за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ Митко Костадиновски?

Дали како создавачи на ова злосторничкото здружение се токму началниците на ОВР Делчево и шумската полиција, партнерите во криминал Блашко и Митко?

Дали истите двајца го координирале движењето на незаконски исечената дрвна маса за да заврши во една делчевска компанија од дрвната индустрија?

ДПМНЕ и Костадиновски должат одговори на овие прашања.

Костадиновски е началник на шумската полиција, има највисока раководна позиција на органот кој е задолжен да ја чува шумата, да ги спречува уништувачите на шумите, бесправните сечи и шумските кражби.

Или началникот на шумската полиција Митко Костадиновски е инволвиран, или кандидатот за градоначалник на општина Виница од ВМРО ДПМНЕ е неспособен соодветно да ја извршува својата функција.

Трето нема.

Уште пострашно, Костадиновски има и судска пресуда од 2012 година за недозволено држење оружје и муниција.

Ете ова е „кадарот“ што ВМРО-ДПМНЕ им го нуди на граѓаните.

Митко Костадиновски не може и не смее да биде прв човек на Виница.

Граѓаните заслужуваат подобро и затоа ќе го казнат ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори, ќе покажат дека сакаат промени, чесни и одговорни луѓе. – додаваат од опозициската партија СДСМ