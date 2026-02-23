СДСМ: Куќен притвор за Груби е потврда дека сè е договорено

0 SHARES Сподели Твитни

Одредувањето куќен притвор за Груби е потврда дека сè е договорено. Затоа судството и обвинителството се ставени под директна контрола на Мицкоски и ВМРО-ОКГ, за што со месеци зборува СДСМ, стои во соопштението на СДСМ, што МИА го пренесува интегрално.

Дилот ВМРО–ДУИ се спроведува пред очите на јавноста.

Прво со договореното враќање и режираното снимање на граничниот премин. Не работеа камерите кога Груби си замина преку граница, слободно, со пасош, иако бил на стоп-листата. Но, за договореното враќање на Груби камери има на секој чекор – од граница, пречек, па сè до Обвинителството и Судот.

Потоа следуваше веќе подготвената кампања по медиумите под контрола на Орбан, а сега и одлуките за куќен притвор.

Ако некој еднаш избегал од државата, зошто му се одредува куќен притвор?

Пеш преминал преку граница и побегнал. А бил на стоп-листа. Сега, после 14 месеци бегство – се враќа и му де одредува куќен притвор.

На кого уште не му е јасно ова сценарио?

Ништо не е случајно. Ова е дел од договорот меѓу ДУИ и ВМРО-ОКГ. Останува само да видиме која е цената, се вели во соопштението на СДСМ

Пронајдете не на следниве мрежи: