СДСМ: Мицкоски преку Гаши се обидува да ја поткопа Истражната комисија за Кочани

СДСМ го обвини премиерот Христијан Мицкоски дека преку Африм Гаши го поткопува формирањето на Истражна комисија за кочанската трагедија, што е барање од семејствата на загинатите и повредените.

„Очигледно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ се плашат од вистината за Кочани, па затоа измислуваат некои изговори поврзани со бизнисот.

Иницијативата што ја презентираа пратениците на СДСМ е целосно во согласност со Деловникот за работа, кој дава можност за утврдување на бројот на членови и обемот на работа, а на седницата на која ќе се донесе одлуката за формирање на Истражниот комитет, ќе се утврдат членовите и составот на Истражниот комитет.

Гаши ги купи Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ две недели, но треба да знае дека нема бегање од вистината и правдата.

„СДСМ ќе ги искористи сите законски и деловни механизми и повторно ќе презентираме нова иницијатива. Нема да дозволиме обидот на владата да го попречи формирањето или работата на Истражната комисија во Кочани по никоја цена“, обвинуваат од СДСМ.

