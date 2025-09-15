СДСМ: Мора да има политичка и кривична одговорност за еколошката катастрофа во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

СДСМ реагираше на палењето на депонијата „Вардариште“, која предизвика и загадување на воздухот. Македонската опозициска партија вели дека „Македонија има некомпетентна влада која раскажува приказни додека депониите и фабриките горат“.„Над 500.000 жители на Скопско и околното подрачје се задушуваат во токсичен чад од пожарите во Трубарево, Дрисла и Вардариште, а владата се крие зад измислени приказни за „хибридни напади“. Додека граѓаните вдишуваа канцерогени супстанции, институциите реагираа доцна, дури и не излегоа на време да ги информираат граѓаните, да дадат препораки или да им покажат како да се заштитат.“„Жителите на Скопско сè уште не знаат колкав е обемот на загадувањето, дали е целосно безбедно, колку токсичен отпад е изгорен, каква била концентрацијата на токсични, корозивни и опасни супстанции за здравјето на луѓето? Владата на Мицкоски е најодговорна за еколошката катастрофа што се случува со пожарите, вклучително и во депониите што ги управува токму ВМРО-ДПМНЕ“„Доста историја, за овој екоцид, за оваа еколошка катастрофа во Скопје и Македонија мора да има политичка и кривична одговорност. Покрај Трубарева, Јавното обвинителство мора да ја прошири истрагата за пожарите во Вардариште и Дрисла, во која ќе бидат вклучени сите актуелни раководни структури во времето на пожарите, кои дозволија да се случи еколошка катастрофа со опасни здравствени последици“, велат од СДСМ.

Пронајдете не на следниве мрежи: