СДСМ: Мора да има политичка и кривична одговорност за еколошката катастрофа во Скопје

СДСМ реагираше на палењето на депонијата „Вардариште", која предизвика и загадување на воздухот. Македонската опозициска партија вели дека „Македонија има некомпетентна влада која раскажува приказни додека депониите и фабриките горат".„Над 500.000 жители на Скопско и околното подрачје се задушуваат во токсичен чад од пожарите во Трубарево, Дрисла и Вардариште, а владата се крие зад измислени приказни за „хибридни напади". Додека граѓаните вдишуваа канцерогени супстанции, институциите реагираа доцна, дури и не излегоа на време да ги информираат граѓаните, да дадат препораки или да им покажат како да се заштитат."„Жителите на Скопско сè уште не знаат колкав е обемот на загадувањето, дали е целосно безбедно, колку токсичен отпад е изгорен, каква била концентрацијата на токсични, корозивни и опасни супстанции за здравјето на луѓето? Владата на Мицкоски е најодговорна за еколошката катастрофа што се случува со пожарите, вклучително и во депониите што ги управува токму ВМРО-ДПМНЕ"„Доста историја, за овој екоцид, за оваа еколошка катастрофа во Скопје и Македонија мора да има политичка и кривична одговорност. Покрај Трубарева, Јавното обвинителство мора да ја прошири истрагата за пожарите во Вардариште и Дрисла, во која ќе бидат вклучени сите актуелни раководни структури во времето на пожарите, кои дозволија да се случи еколошка катастрофа со опасни здравствени последици", велат од СДСМ.