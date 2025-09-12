СДСМ објави уште четири имиња на кандидати за градоначалник

0 SHARES Сподели Твитни

Собранието на СДСМ ги објави и имињата на четири нови кандидати за градоначалник.Објавени се имињата на општините Шуто Оризари, Илинден, Кочани и Долнени.„Едис Хасан – кандидат за градоначалник на Шуто Оризара.Жика Стојановски – кандидат за градоначалник на Илинден.Игор Христов – кандидат за градоначалник на Кочани.Исуф Синани – кандидат за градоначалник на Долнени.„Со ова, СДСМ сега објави 64 кандидати за градоначалници од СДСМ во 64 општини низ целата земја“, се наведува во соопштението на СДСМ.

