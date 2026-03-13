СДСМ прашува: Мицкоски, како не ти е срам?

Од СДСМ попладнево испратија соопштение со реакција на изјавата на премиерот Христијан Мицкоски за тоа дека сме петта економија во светот и дека македонскиот систем подобро се справил со трагедијата во Кочани отколку швајцарскиот во Кран Монтана.

„Како не ти е срам Мицкоски? Системската реакција на Македонија за трагедијата во Кочани била подобра од Швајцарија?

Што има добро во 63 изгубени животи? Каква системска реакција? Згаснаа млади животи и секој ден се случува некоја трагедија.

63 жртви има заради системски пропусти, мајка и дете во Скопје го загубија животот заради системски пропусти на МВР, сериски убиец уби 5 жени во Старо Нагоричане заради системски пропусти, 5 тони дрога преку граница.

Цел ден Мицкоски зборува за „успесите“ на Македонија?

Петта економија сме биле ама со најниски плати.

Нови автопати, додека се уриваат оние направени пред 6 месеци.

Најавува намалување на цената на дизелот за два денари, а ја покачи за 14,5 денари?

Зошто само два? Треба да се наплатат провизии?

Ова е нарко-картел ВМРО-ОКГ на чело со македонскиот Мадуро.

Треба да ви биде јасно дека сите ќе одговарате! Сите до еден!

За вас нема да биде како со Груби – домашен притвор.

Сите ќе одите во Идризово на многу години, и тој вашиот газда од Будимпешта.

Само да ја вратиме власта во рацете на народот, да ја ослободиме Македонија од злото – организираната криминална група ВМРО!“, велат од СДСМ.