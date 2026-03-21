0 SHARES Сподели Твитни

Опозициската партија, СДСМ, обвинува дека неодамнешниот случај со апсењето на директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, Васе Анакиев, претставува сериозен показател за, како што велат, системска корупција во институциите под водство на Владата.

Опозициската партија нагласува дека Анакиев бил лишен од слобода поради сомнение за примање поткуп во вредност од 50.000 евра, оценувајќи го ова како „уште еден доказ“ за, како што тврдат, организирано дејствување на власта.

Од СДСМ потсетуваат дека неодамна беше отворен уште еден случај поврзан со земјоделскиот сектор, каде што директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството беше исто така осомничен за земање поткуп во ист износ.

Според партијата, ваквите случаи имаат директни последици за земјоделците и за функционирањето на системот. Тие нагласуваат дека поради корупциски скандали, програмата ИПАРД 3 вредна 130 милиони евра е суспендирана, а субвенциите и откупните цени се намалени. „Прашањето е кој друг на власт е вмешан? Не може да има толку корупција на најниските нивоа, а врвот да не е свесен“, велат од СДСМ.

Тие бараат од партијата темелна истрага што ќе утврди одговорност „од прв до последен“, нагласувајќи дека институциите мора да дејствуваат без селективност.

The post СДСМ: Случајот со поткуп на Васе Анакиев докажува системска корупција во државните институции appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: