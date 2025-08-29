СДСМ: Трошоците за живот на граѓаните се зголемија, а платите останаа исти

0 SHARES Сподели Твитни

Македонската опозициска партија, СДСМ, ја обвинува владата за зголемување на цените. Од страна на СДСМ се вели дека за една година од владата на ВМРО-ДПМНЕ, граѓаните живеат сè потежок и посиромашен живот.„Минималната синдикална кошничка се зголеми за речиси 5.000 денари за период од една година. А минималната плата се зголеми за само 1.800 денари. Зеленчукот е поскап за 63,3%, а овошјето за 33% за една година. Инфлацијата е 4,8% и директно влијае на куповната моќ на граѓаните.“„Ценовното ниво во Македонија е 60% од европскиот просек, а платите се само 35% од европскиот просек. Значи, за речиси европски цени, платите се три пати пониски. ВМРО-ДПМНЕ вели дека народот не знае дека живее добро, дека не знае колку е поскапо и дека владата нема магично стапче“, велат од СДСМ.Тие бараат минималната плата да биде 500 евра и да се укине ДДВ-то за прехранбените производи.

Пронајдете не на следниве мрежи: