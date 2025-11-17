СДСМ ќе исклучи од членство советник во општина Карпош

0 SHARES Сподели Твитни

Советник од СДСМ во општина Карпош ќе биде исклучен од партијата бидејќи за изборот на претседател на Советот во општината гласал спротивно на партиските одлуки и ставови.

Одлуката ја донел Извршниот одбор на партијата на денешната седница. Од партијата не наведуваат за кој советник се работи.

– Советникот гласаше за изборот на претседател на Советот во Карпош спротивно на партиските одлуки и ставови. Согласно Статутут на СДСМ, непочитување на одлуките, работење и гласање спротивно на интересите на СДСМ како и нанесување значителна штета на партијата повлекува одговорност, а тоа се однесува и на сите избрани советници, велат од СДСМ.

Од партијата велат дека ги осудуваат и сите притисоци, уцени и закани врз советниците во советите на општините на локално ниво од страна на ВМРО-ДПМНЕ, за што најавуваат соодветни мерки за нивна заштита.

Пронајдете не на следниве мрежи: