Северина ги покажа своите истренирани нозе во мини фустан: Пејачката ужива во одморот во Бодрум

Хрватската музичка ѕвезда Северина ужива со своите пријатели во Бодрум, а дел од атмосферата објави на социјалните мрежи. Меѓу другото, таа позираше покажувајќи ги своите тренирани нозе.Таа носеше краток сив фустан и се одлучи за отворени потпетици. Изгледот го надополни со фризура со кадрици, едноставна шминка и накит. Следеа бројни комплименти за нејзиниот изглед.„Безвременска убавина“, „Таа зрачи со толку многу личност, енергија, сексапил“, „Кога го имаш тоа нешто“, се некои од нив. View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)Таа е на одмор со своите пријателки, па сподели фотографии и видеа од нив заедно, а во описот наведе: „Девојките само сакаат да се забавуваат“. Пред Турција, пејачката уживаше на Сицилија.Таа неодамна го посети Брисел, каде што заедно со Институтот, на 8 март, до Европската комисија ги достави потписите на европската граѓанска иницијатива „Мојот глас, мојот избор“, која се залага за правото на жените во ЕУ на достапен, безбеден и бесплатен абортус. Таа нагласи дека тие не дошле тука да просат, туку да бараат почитување на основните човекови права.„Ќе успееме во ова, ќе го постигнеме ова, а вашиот избор е само дали сакате да бидете на вистинската или на погрешната страна од историјата. Дали сакате да можете да ги гледате жените во очи и себеси во огледало, или ќе останете запишани во историјата на синдикатот како арогантни насилници кои се и неуспешни губитници?“, рече таа, меѓу другото.

