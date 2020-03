View this post on Instagram

Niste ostavljeni, niste sami, #OstaniteDoma… I uključite live u 20:30h, bit će ‘Subotom uvečer ne ideš u disko, 1. dio’. Do tada uživajte u ‘Ostavljenoj’, napisala sam ju tamo negdje 2011. Samo za vas ❤️ Hvala gospodinu @vlatko_stefanovski_official #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina