Северина објави кога и како ќе може да го види синот откако го загуби старателството над него

Пејачката истакна дека ќе се бори за него до последната капка крв

На пејачката Северина Вучковиќ и е одземено старателството над малолетниот син Александар (11).

Хрватската ѕвезда откри кога и како ќе може да го види своето единствено дете за кое е ненормално врзана.

„Поедноставено, ова всушност значи дека повторно ќе го видам моето дете, кое го родив, го одгледав и образовав, кое живее со мене од раѓање, во вторник и четврток од 16 до 20 часот и секој втор викенд во сабота и недела. “ објасни Северина.

Во постот евидентно е колку страда бидејќи нема да поминува време со малиот Александар како порано.

– Го носам од кога ми беше мала капка на дланка. Откако е роден, ние сме само ние двајца. Прв заб, прва температура, први чекори. Тато повремено се појавуваше (како и денес) и си заминуваше. И тогаш одеднаш реши да стане татко. Оттогаш, речиси 11 години, траат тортурата и агонијата на мене и на моето дете. Сослушувања, рочишта, распити, извештаи, вештачења.

Знаеш дека не си направил ништо лошо. И не можете да верувате дека тоа ви се случува повторно. И тоа не е твоја вина. Никогаш не сум го кренала гласот на моето дете, а камоли за такво нешто. Апсолутно нема причина детето да не живее во домот каде што е родено, со мене, неговата баба, луѓето кои ги познава од раѓање.

Сега врховните судии ја дадоа својата пресуда. Кренаа рака во името на моето дете кое никогаш не го виделе, со кое никогаш не разговарале, кое има свој живот, свои мисли и кое трпи тортура, а јас заедно со него. Не дека сега од мене треба да се бараат неправилности во одлуките на Врховниот суд, не дека од мене треба да се бараат повеќе неправилности, особено оние што се спротивни на постоечката практика…

Јас сум мајка. Тој е моја капка на дланка и за него ќе се борам до последната капка крв.

Моето дете живее и оди на училиште во Загреб, за разлика од неговиот татко. Се срамам од оваа држава што му прават такви работи на дете, што не смеам да зборувам за тоа за да не навредам некого.

Ја поминав целата голгота на хрватското правосудство, па ќе ја поминам и оваа на Врховниот суд. Велат дека ја укинале пресудата од процедурални причини. Ве мачат „процедуралните причини“. Ве плаши и корупцијата во оваа држава. Еднаш успеавте, овој пат нема“, напиша хрватската музичка ѕвезда на Инстаграм.

