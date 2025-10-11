Северна Кореја ја покажа својата нова ракета на воена парада, вели дека е најмоќна

0 SHARES Сподели Твитни

Северна Кореја ја покажа својата „најмоќна“ интерконтинентална балистичка ракета на воена парада на која присуствуваа високи функционери од Русија и Кина, објавија денес државните медиуми во Пјонгјанг.Настанот, со кој се одбележува 80-годишнината од владеењето на Работничката партија, доаѓа во време кога лидерот Ким Џонг-ун обезбеди клучна поддршка од Русија откако испрати илјадници севернокорејски војници да се борат заедно со руските сили.Дмитриј Медведев, заменик-шеф на Советот за безбедност на Русија и близок сојузник на претседателот Владимир Путин, присуствуваше на парадата во петокот заедно со кинескиот премиер Ли Ќијанг и виетнамскиот лидер То Лам, сите седнати близу до Ким, според сликите објавени од официјалната Корејска централна новинска агенција.Претставено ново нуклеарно оружјеНа парадата беа претставени некои од најнапредните оружја на земјата, вклучувајќи ја и новата интерконтинентална балистичка ракета (ICBM) Хвасонг-20, која KCNA ја опиша како нејзин „најмоќен систем за нуклеарно стратешко оружје“.Илјадници луѓе во шарени традиционални облеки ги исполнија улиците на севернокорејската престолнина за настанот доцна во ноќта, покажуваат сликите, мавтајќи со национални знамиња и извикувајќи додека оружјето грмеше низ главните улици.На парадата беа претставени стратешки крстосувачки ракети со долг дострел, возила за лансирање дронови и ракети земја-воздух и земја-земја, додаде КЦНА.Ким ги пофали воените успеси„Непобедливата“ војска на земјата „секогаш ја удвојувала својата сила преку напорите на нашата партија да ги надмине тешкотиите и да напредува кон светла иднина“, рече Ким во говорот.Тој очигледно алудираше на севернокорејските трупи кои се борат заедно со руските сили во војната на Русија против Украина.„Покажаниот херојски борбен дух и победата што ја постигнаа нашите револуционерни вооружени сили на странски боишта за меѓународна правда… покажаа идеолошка и духовна совршеност“, рече тој, според KCNA.Околу 600 севернокорејски војници се убиени, а илјадници се ранети борејќи се за Русија, соопшти Сеул.Геополитички промени во регионотПарадата го демонстрира „неисцрпниот потенцијал на одбранбената технологија на изолираната нуклеарно вооружена земја и нејзиното зачудувачко темпо на развој што светот повеќе не може да го игнорира“, соопшти KCNA.Прославата во Пјонгјанг доаѓа откако Сеул изјави дека средбата меѓу Северна Кореја и САД „не може да се исклучи“ на маргините на овогодинешниот самит на АПЕК во Јужна Кореја.Американскиот претседател Трамп се сретна со Ким три пати за време на неговиот прв мандат, еднаш велејќи дека двајцата „се заљубиле“, но на крајот не успеаја да обезбедат траен договор за нуклеарната програма на Северна Кореја. Пјонгјанг оттогаш постојано се прогласува за „неповратна“ нуклеарна држава.Минатиот месец, Ким се појави заедно со кинескиот претседател Си Џинпинг и Путин на раскошна воена парада во Пекинг.Во заедничка изјава од Москва и Пјонгјанг објавена од KCNA претходно оваа недела, владејачката партија на Русија соопшти дека „изразува цврста поддршка за мерките преземени“ од Северна Кореја „за зајакнување на одбранбените капацитети на земјата“.Сеонг-Хјон Ли, гостувачки научник во Азискиот центар на Универзитетот Харвард, за АФП изјави: „Клучно е да не се гледа на оваа парада како изолиран настан, туку како кулминација на намерна, структурна промена во регионалната геополитика“.„Тоа служи како силно предупредување дека зајакнатиот сојуз на Сеул со Вашингтон ќе се соочи со консолидиран и моќен трилатерален блок пред својот праг“, рече тој.

