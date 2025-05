Северна Македонија и европската интеграција: Реформите се веќе реалност

0 SHARES Сподели Твитни

Националниот совет за евроинтеграции со силна порака: Реформската агенда е веќе во акција

Северна Македонија повеќе не зборува за европската интеграција како иднина – таа веќе ја живее. На денешниот состанок на Националниот совет за евроинтеграции, беше потенцирано дека земјата дејствува од позиција на искуство, резултати и одлучност. Реформската агенда 2024–2027, изработена во рамките на Планот за раст за Западен Балкан, веќе не е само документ – таа е водилка за секојдневна работа во институциите.

Оваа програма веќе го менува начинот на функционирање на јавниот сектор, правосудството, образованието, енергетиката и бизнис-секторот. Северна Македонија стана првата земја во регионот што доби предфинансирање од Европската Унија во рамки на Планот за раст – доказ дека спроведуваните реформи се кредибилни, кохерентни и мерливи.

„Ова не е симболичен гест, туку признание дека знаеме како да ги реализираме европските вредности на дело“, изјави Муртезани, истакнувајќи ја решителноста и структурираниот пристап на Владата.

