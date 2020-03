Северна Македонија официјално стана 30 членка на НАТО

Во Вашингтон попладнево беше направен и последниот формален чекор за полноправно членство на Северна Македонија во Алијансата- депонирањето на инструментот за пристапување во Стејт департментот.

Македонија станува членка на Алијансата, по речиси 30 години чекање. Најблиску до членство беше пред 12 години, на тогашниот Самит во Букурешт, кога Грција стави вето поради тогаш нерешениот спор со името.

„Северна Македонија сега е дел од семејството на НАТО, семејство со 30 нации и речиси една милијарда луѓе. Семејство базирано на сигурноста дека, без оглед на предизвиците со кои се соочуваме, сите сме посилни и побезбедни заедно“, соопшти генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг.

Welcome to #NATO, #NorthMacedonia! It’s been a long road, but all your efforts have paid off. The formal accession process is now complete, and we are glad to have the 30th member of our Alliance with us: https://t.co/g6HxvQ4OlT 🇲🇰 #WeAreNATO

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 27, 2020