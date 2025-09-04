Севернокорејскиот лидер Ким вети целосна поддршка за Русија, разговараше за партнерство со Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун изјави дека неговата земја „целосно ќе ја поддржи“ руската армија како „братска должност“, а рускиот претседател Владимир Путин ги нарече врските меѓу двете земји „специјални“, објави во четврток државната медиумска агенција КЦНА.Ким и Путин се сретнаа во среда на маргините на кинеските прослави по повод формалното предавање на Јапонија во Втората светска војна во Пекинг.Двајцата го придружуваа кинескиот претседател Си Џинпинг на масовна воена парада, што беше прво такво собирање на лидерите на трите земји од раните денови на Студената војна.Патувањето на Ким во Пекинг му понуди прва можност заедно да се сретне со Путин и Си, како и да се дружи со повеќе од дваесет други национални лидери кои присуствуваа на настаните.Аналитичарите го гледаат неговиот невиден собир во среда со Си и Путин како голема пропагандна победа за лидерот на изолираната држава.Фотографиите на државните медиуми го покажаа Ким како стои или оди со Путин и Си еден до друг со насмевка, а четврточното издание на државниот весник „Родонг Синмун“ претежно ја објави посетата на Ким.Местото каде се наоѓа Ким останува нејасно во четврток.„Другарот Ким Џонг Ун и претседателот Путин разменија искрени мислења за важни меѓународни и регионални прашања“, соопшти КЦНА.Путин „високо ги пофали“ севернокорејските војници кои се борат против Украина и рече дека односите меѓу двете земји се „посебни односи на доверба, пријателство и сојуз“, додаде KCNA.Северна Кореја испрати војници, артилериска муниција и ракети во Русија за да ја поддржи Москва во нејзината војна против Украина.Разузнавачката агенција на Јужна Кореја оваа недела процени дека околу 2.000 севернокорејски војници испратени да се борат за Русија се убиени.Се верува дека Северна Кореја планира да распореди уште 6.000 војници, а околу 1.000 борбени војници веќе се наоѓаат во Русија.Ким и Путин детално ги разгледаа долгорочните планови за партнерство и ја потврдија својата „цврста волја“ да ги подигнат билатералните односи на високо ниво, според KCNA.Откако двајцата разговараа и ја напуштија собата, вработен на Ким беше забележан како чисти стол и масичка што ги допре лидерот, што аналитичарите велат дека е дел од пакет безбедносни мерки за да се спречат други земји, дури и пријателски настроени, да се обидат да соберат информации за неговото здравје.Минатата година, двајцата лидери потпишаа договор за меѓусебна одбрана, кој предвидува секоја страна да ѝ помогне на другата во случај на вооружен напад.

