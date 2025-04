Сега знаеме како Америка ќе реагира ако Путин ја нападне Европа: протекоа тајни документи на Пентагон

0 SHARES Сподели Твитни

Малку е веројатно дека САД ќе и помогнат на Европа во случај на руски напад, откриваат објавените документи на Пентагон .Тајната директива на секретарот за одбрана Пит Хегсет признава дека администрацијата на Доналд Трамп веројатно нема да обезбеди значителна, доколку воопшто има, поддршка на Европа во случај на руски напад, се вели во извештајот на Вашингтон пост.Во документот, насловен „ Привремена стратегија за национална одбранбена политика“, се наведува дека САД ќе ја поддржат Европа против Русија со нејзините масивни способности за нуклеарно одвраќање, но дека сојузниците можат да сметаат само на трупи, кои веќе не се потребни за одбрана на татковината или за одвраќање на Кина, пишува Dailymail .Приемот ги повторува неодамнешните повици на Хегсет и високи претставници на администрацијата за европските сојузници да инвестираат повеќе во сопствената одбрана и да ја намалат зависноста од Соединетите држави.US will NOT help Europe if Russia attacks, leaked Pentagon document reveals https://t.co/0uZCDoAcdM— Zicutake USA Comment (@Zicutake) March 31, 2025Документот ја нагласува важноста од пренасочување на военото внимание кон Кина, со оглед на потенцијалната опасност од конфликт во Пацификот околу Тајван , кој се смета и за геостратешки важен и клучен за специјализираното производство.Претходникот на Трамп, Џозеф Бајден , вети дека ќе го брани Тајван во случај на кинеска инвазија, но Трамп сигнализираше дека нема да го стори тоа дури минатото лето, тврдејќи дека островот „ништо не им носи“ на Соединетите држави.Ова сурово признание за Европа доаѓа и покрај постојните обврски во НАТО , кои ги обврзуваат членките да си помагаат едни на други во време на потреба, што претходно го направија САД по нападите од 11 септември, што беше проследено со голема европска реакција.Документот разгледан од „ Вашингтон пост“ го покажува повторното фокусирање на вниманието на администрацијата на Трамп на Кина и далеку од „другите фази“.Меморандумот ги носи „отпечатоците од прсти“ на фондацијата Херитиџ, вклучително и „некои делови кои се речиси дословни дупликати на текстот објавен од оваа тинк-тенк минатата година.За време на неговата кампања, Трамп го отфрли манифестот „ Проект 2025“ предложен од Фондацијата Херитиџ, но весникот забележа дека има очигледни сличности помеѓу упатството и извештајот на Фондацијата за 2024 година.Документот ги консолидира неодамнешните коментари на претставници на администрацијата дека САД ќе ги притиснат сојузниците во Европа, Блискиот Исток и Источна Азија да преземат поголема одговорност за одбранбените инвестиции, намалувајќи ја зависноста од Соединетите држави.Како такви, сојузниците на Америка ширум светот ќе бидат охрабрени да преземат водство во одвраќањето на агресијата од Русија, Северна Кореја и Иран.„Кина е единствениот приоритет на Министерството за одбрана, а спречувањето кинеско преземање на Тајван додека истовремено се брани американската татковина е единствениот приоритет на сценариото“, напиша Хегсет.Пентагон, исто така, очекува да ја одземе приоритетот на борбата против милитантните групи на Блискиот Исток и Африка, кои го дестабилизираат регионот, но не вршат меѓународни напади.Пораката дава вознемирувачки тон, со тоа што Соединетите Држави се критични за одржување на безбедноста на поморската трговија и работат со меѓународните партнери за да помогнат во намалувањето на регионалните конфликти. Комбинирајќи ги хуманитарните последици, САД и ОК неодамна се обврзаа да ја намалат странската помош.„Наметнатиот прекин на огнот во Украина може да остави впечаток на кинескиот премиер Кси Џинпинг дека може да го заземе Тајван и сè што треба да направи е да го издржи гневот на меѓународната заедница три години пред да му биде дозволено да се врати во заедницата“, рече Филип Инграм, пензиониран потполковник на британската армија и специјалист за воено разузнавање.Посветеноста на одбраната на Тајван ќе биде добредојдена во Тајпеј по несигурниот почеток со администрацијата на Трамп. Претседателот Лаи Чинг-те, во согласност со многу европски лидери, минатата недела рече дека Тајван ќе ги зголеми трошоците за одбрана на повеќе од 3 отсто од својот БДП, од околу 2,5 отсто сега.Ова е под 10 проценти што го бараат САД. Украина, три години по почетокот на руската инвазија, планира да потроши 26 отсто од својот БДП за одбрана оваа година. Европските власти предупредуваат дека во моментов не се подготвени да се соочат со руска инвазија доколку Путин се оддалечи од Украина.Зборувајќи за Би-Би-Си Радио 4, главниот германски генерал предупреди дека Путин би можел да ја нападне територијата на НАТО за само четири години. Русија изгубила околу 250.000 војници од почетокот на инвазијата, со вкупно 900.000 жртви, според Министерството за одбрана.Сепак, во септември Кремљ објави дека ќе го зголеми бројот на армијата на дури 1,5 милиони активни војници, што ќе ги надмине сите други европски армии.Декретот се обидуваше да го зголеми бројот на војници за 180.000, колку што е големината на целокупните вооружени сили на Германија, со што Русија стана втора по големина војска во светот, по Кина.Русија, исто така, нема потреба да прибегнува кон регрутирање, потпирајќи се на својата широка заедница на ветерани и бранот волонтери кои се борат во Украина. Секоја година, повеќе од еден милион луѓе во Русија достигнуваат воена возраст, а сите мажи на возраст меѓу 18 и 30 години треба да завршат една година државна служба.Тоа значи дека Русија би имала во резерва огромен број воено обучени и способни борци, доколку дојде до конфликт со НАТО.

