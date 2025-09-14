Седум навидум безопасни навики кои го оштетуваат мозокот

0 SHARES Сподели Твитни

Навиките се однесувања што ги извршуваме речиси автоматски, но некои од нив можат да го оштетат здравјето на мозокот на долг рок. Затоа познатиот психијатар и истражувач д-р Даниел Амен истакна седум навидум безопасни рутини кои можат да имаат негативно влијание.„Кога префронталниот кортекс е здрав и силен, тој може да помогне во водењето и следењето на додавањето здрави навики. Кога е слаб, вашите импулси можат да преземат“, објасни тој за Њујорк пост. Еве ги навиките за кои предупредува.Преземање премногу одговорностиПостојаното согласување за сè води кон мултитаскинг и зголемен стрес. Д-р Амен советува да научите да кажете: „Треба да размислам за тоа“.МултитаскингМултитаскингот ја намалува концентрацијата и донесувањето одлуки. „Исто така, може да го зголеми стресот и анксиозноста“, предупредува д-р Амен.Консумирање на високо преработена хранаХрана како чипс и колачиња се поврзува со дебелина, дијабетес и депресија. „Јадењето нездрава храна не е награда – тоа е казна“, забележува психијатарот.Седентарен начин на животНедоволното движење го намалува протокот на крв во мозокот. Д-р Амен предупредува: „На скенирањата, нискиот проток на крв е број еден предиктор за Алцхајмерова болест.“Употреба на токсични производи за негаХемикалиите како парабени и фталати можат да ги нарушат хормоните и да предизвикаат замор и ментална магла. Психијатарот советува: „Проверете ги вашите производи и фрлете ги сите токсични“.Избегнување на ново знаењеУчењето е од суштинско значење за здравјето на мозокот. ,,Кога ќе престанете да учите, вашиот мозок почнува да умира“, нагласи д-р Амен.Ризик од повреда на главата„Дури и благите удари со главата можат да доведат до проблеми со менталното здравје како што се анксиозност, депресија, замаглување на мозокот, раздразливост и проблеми со меморијата“, предупредува психијатарот. Затоа тој советува носење кацига при возење велосипед, држење за оградата на скалите и избегнување на пишување пораки додека возите.

