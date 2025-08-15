Седум намирници богати со јаглехидрати кои можат да го забават губењето на маснотиите на стомакот

0 SHARES Сподели Твитни

Исклучувањето на јаглехидратите е вообичаена стратегија за слабеење. Иако е ефикасно, елиминирањето на цели групи на храна е драстично и тешко за следење на долг рок, но дефинитивно можете да го намалите внесот на некои од овие намирници.

Не станува збор за јадење добра наспроти лоша храна кога се обидувате да ослабете, туку за јадење повеќе вистинска храна. Многу намирници со висок јаглехидрат се полни со хранливи материи кои се корисни за вашето целокупно здравје, како што се влакна, витамини А и Ц, калиум и антиоксиданси.

Треба да внимавате на јаглехидратите со низок квалитет кои се богати со додаден шеќер и имаат ниска хранлива вредност. Овие нездрави јаглехидрати предизвикуваат скокови и падови на шеќерот во крвта што ве оставаат да се чувствувате уморни и гладни, и тие предизвикуваат желба за храна што ве тера да јадете повеќе од истата храна.

Ниту една храна не е забранета кога се обидувате да ослабете, но некои намирници можат да ги попречат вашите напори.

Чипс

Чипсот е толку вкусен што на многу луѓе им е тешко да јадат само еден. Да не спомнуваме дека е полн со калории, јаглехидрати и масти, и е лишен од никакви хранливи материи што го промовираат здравјето, што може да придонесе за зголемување на телесната тежина. Не е ни чудо што чипсот се поврзува со зголемување на телесната тежина.

Наместо чипс, грицкајте печен наут, пуканки на воздух или јаткасти плодови за да ја задоволите вашата желба за нешто солено и крцкаво.

Благи житарки за појадок

Житарките се основна состојка за појадок и одличен начин да внесете хранливи материи како калциум и витамин Д. За жал, количината на шеќер во некои кутии житарки може да ги засени потенцијалните здравствени придобивки.

Многу слатки житарки за појадок се направени со рафинирано брашно кое има малку влакна и има долг список на додадени состојки.

Бел леб

Мекиот, мек леб што многу луѓе го консумираат е ултра-преработен јаглехидрат кој брзо се вари и предизвикува скокови и падови на шеќерот во крвта што ве оставаат со чувство на глад, а не сити. Исхраната богата со ултра-преработена храна е поврзана со зголемување на телесната тежина.

Помфрит

Помфрит е уште еден ултра-преработен јаглехидрат кој е богат со масти и сол. Како и чипсот од компир, јадењето премногу може да доведе до поголемо зголемување на телесната тежина.

За регулирање на тежината, печените компири се добра алтернатива на помфритот. Исечете ги на ленти и зачинете ги со маслиново масло, сол и бибер. Печените моркови, репата и слаткиот компир се исто така добри замени за помфрит.

Газирани пијалоци

Газираните пијалоци може да изгледаат освежувачки, но можат многу да ја отежнат контролата на вашата тежина. Не само што влијаат на вашата енергија и апетит, туку и шеќерните пијалоци можат да влијаат на вашите пупки за вкус, правејќи ги поздравите опции помалку привлечни.

Торти

Можеби не е изненадување да ги видите колачите на листата на најнездрави јаглехидрати за слабеење. Крофните, ѓевреците и ролните со цимет се полни со шеќер, масти и калории.

За да го задоволите вашиот дневен сон за слатко, одлучете се за опции што нудат повеќе од само шеќер и масти, како пудинг од семе од чиа или сладолед од банана. За сладок појадок, пробајте вафли со висока содржина на влакна и протеини или палачинки со домашен овошен сируп или путер од јаткасти плодови.

Овошен јогурт

Јогуртот е здрава храна, освен ако шеќерот не е наведен како една од главните состојки. Некои јогурти со вкус на овошје имаат речиси три лажички шеќер по порција. Исто така, треба да избегнувате јогурти во стилот на десерт, како што се оние со трошки од колачиња или бомбони, кои го наведуваат шеќерот како втора состојка по млекото.

