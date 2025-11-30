Седум намирници кои дејствуваат како природни разредувачи на крвта

0 SHARES Сподели Твитни

Одредени овошја и зеленчуци содржат салицилати, хемиски соединенија кои можат да дејствуваат како природни разредувачи на крвта. Тие спречуваат тромбоцитите да се лепат заедно и да формираат згрутчувања, што придонесува за подобра циркулација. Иако не се замена за лекови, вклучувањето на одредени намирници во вашата исхрана може да го поддржи здравјето на вашиот циркулаторен систем. Значи, според истражувањата, ова се намирници кои дејствуваат како природни разредувачи на крвта и природно ја подобруваат циркулацијата.

1. Бобинки

Капините, боровинките, брусницата и јагодите се богати со салицилати, како и со антиоксиданси кои имаат антиинфламаторни својства. Спречувањето на воспалението во крвните садови може да го подобри протокот на крв и да го намали ризикот од згрутчување на крвта. Студија од 2016 година покажа дека редовната консумација на бобинки може да ја намали агрегацијата на тромбоцитите и да го намали крвниот притисок, според Health.

2. Агруми

Портокалите и грејпфрутот, покрај салицилатите, содржат и флавоноиди, моќни антиоксиданси. Флавоноидите можат да го подобрат протокот на крв со намалување на крвниот притисок и вкочанетоста на артериите. Со проширување на крвните садови, тие овозможуваат крвта да тече послободно и го намалуваат ризикот од затнување.

3. Грозје

Грозјето и екстрактот од семки од грозје се богати со флавоноиди и полифеноли, антиоксиданси кои имаат својства на згрутчување на крвта. Студија од 2019 година покажа дека екстрактот од семки од грозје може да го забави згрутчувањето, но потребни се повеќе студии за да се утврди дали свежото грозје има ист ефект. Важно е да се напомене дека екстрактот од семки од грозје како додаток во исхраната може да реагира со лекови за разредување на крвта и да го зголеми ризикот од крварење, па затоа е потребна претпазливост и консултација со лекар.

4. Калинка

Калинката е богата со полифеноли и нитрати, природни хемикалии кои телото ги претвора во азотен оксид. Азотниот оксид ги шири крвните садови, што го подобрува протокот на крв и помага во намалувањето на крвниот притисок.

5. Лиснат зелен зеленчук

Кељот и спанаќот се исто така богати со нитрати, за кои е докажано дека го подобруваат протокот на крв, здравјето на срцето и ја намалуваат агрегацијата на тромбоцитите. Студиите покажуваат дека луѓето кои јадат храна богата со зеленчук богат со нитрати имаат понизок крвен притисок. Нитратите во зеленчукот имаат позитивен ефект, за разлика од оние во преработеното месо, кои се поврзани со ризикот од рак. Сепак, лиснатиот зеленчук содржи и витамин К, кој може да се меша со ефектите на лекот за разредување на крвта Кумадин (варфарин), па затоа на пациентите кои го земаат се препорачува да разговараат со својот лекар.

6. Лук

Лукот е познат по своите антиоксиданси кои ја подобруваат циркулацијата и здравјето на срцето. Содржи соединение алицин, кое има антитромбоцитно дејство, но потребни се повеќе истражувања за да се потврди дали лукот спречува згрутчување на крвта.

7. Кромид

Како и лукот, кромидот е богат со антиоксиданси и има антиинфламаторни својства. Со намалување на воспалението во крвните садови, кромидот помага во подобрување на протокот на крв и го подобрува здравјето на срцето.

Дали постои причина за загриженост?

Потребни се повеќе истражувања за да се утврди дали природните разредувачи на крвта имаат значаен ефект врз згрутчувањето на крвта. Научниците велат дека нивниот ефект не е ни приближно толку силен како оној на лекови како аспирин. Иако повеќето здрави луѓе можат безбедно да ги консумираат овие овошја и зеленчуци, луѓето што земаат лекови треба да бидат претпазливи. Комбинирањето на природни разредувачи на крвта со лекови може да го зголеми ризикот од крварење. Обавезно консултирајте се со вашиот лекар ако земате антитромбоцитни лекови, антикоагуланси, нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ) или антиаритмиски лекови.

