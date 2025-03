Седум од нив се на европско тло

0 SHARES Сподели Твитни

По осми пат последователно, Финска е на првото место како најсреќна земја на планетата, според Светскиот извештај за среќа. Нордиските држави, како што се Данска, Исланд, Норвешка и Шведска, редовно заземаат високи позиции на листата на најсреќни земји. Што ја издвојува Финска како најсреќна земја? Овие држави обезбедуваат стабилност и безбедност за своите жители, што привлече големо внимание кон Финска. Жителите таму имаат високо ниво на доверба во институциите, оптимистичен поглед кон иднината и солидна социјална поддршка од блиските, објаснува Илана Рон Леви од Галуп. Ниската разлика во благосостојбата меѓу луѓето е една од причините за финската среќа, што е во контраст со земјите како САД. Жителите во Финска генерално се чувствуваат исполнети със својот живот, додава Леви.

Како се оценува среќата? Извештајот е темелен на анкетата на Галуп која анализира субјективни оценки за животниот квалитет во повеќе од 130 земји. Скалата Кантрил служи како основен индикатор, каде што луѓето го рангираат квалитетот на својот живот од 0 до 10. Покрај личните оценки, извештајот вклучува шест клучни фактори: БДП по жител, социјална поддршка, здрав живеачки век, слобода во носење на животни одлуки, дарежливост и ниво на корупција.

Данска, земја која инвестира во среќата на своите граѓани, е на второто место. И покрај големите даноци, луѓето во Данска имаат силна социјална поврзаност и доверба во блиските. Бенефициите вклучуваат бесплатно здравство, субвенционирана грижа за деца, бесплатен образовен систем и финансиска поддршка за студентите, а старите лица се обезбедени со пензии и старателска грижа. Истражувањата на ОЕЦД покажуваат дека Данска ги надминува просеците во области како што се вработеност, образование и здравство.

Среќата не е само прашање на богатство: Иако нордиските земји ги заземаат врвните позиции, држави како Костарика и Мексико за првпат се дел од топ десетте најсреќни земји. Ова покажува дека финансиското богатство не е единствениот фактор за среќа. Важно е да се задоволат основните економски потреби, но финансиската стабилност не е доволна за целосно задоволство, вели Леви.

Најсреќните десет земји во светот во 2025 година се: Финска, Данска, Исланд, Шведска, Холандија, Костарика, Норвешка, Израел, Луксембург и Мексико.

The post Седум од нив се на европско тло appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: