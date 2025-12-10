Седум пијалоци кои можат да ви помогнат да внесувате повеќе витамин Ц секој ден

0 SHARES Сподели Твитни

Витаминот Ц е есенцијална хранлива материја која игра многу важни улоги во здравјето. Тој е моќен антиоксиданс, неопходен е за производство на колаген и имунолошка функција и ја подобрува способноста на телото да апсорбира железо.

Многу пијалоци, како што се соковите и смутијата, содржат импресивни количини на витамин Ц и можат да бидат практичен начин за зголемување на внесот.

Сок од портокал

Чаша свежо исцеден сок од портокал обезбедува 120 проценти од вашите дневни потреби за витамин Ц, што го прави еден од најдобрите извори на овој витамин што можете да го пиете.

Сокот од портокал е исто така полн со заштитни растителни соединенија, како што се флавоноидни антиоксиданси, како и други витамини и минерали, како што се калиум и фолна киселина.

Студиите покажуваат дека пиењето сок од портокал може да има корист за когнитивната функција и здравјето на срцето, а исто така го подобрува и целокупниот нутритивен квалитет.

Сок од грејпфрут

Сокот од грејпфрут е моќен извор на витамин Ц, при што една чаша содржи повеќе од 100 проценти од вашите дневни потреби. Сокот од грејпфрут е исто така полн со витамин А и моќни растителни соединенија, вклучувајќи каротеноиди и флавоноиди како нарингин, кои му помагаат на телото да управува со оксидативниот стрес и воспалението.

Истражувањата покажуваат дека пиењето сок од грејпфрут може да го зголеми нивото на витамин Ц и нарингин во крвта, а воедно да ја подобри и целокупната способност на крвта да ги неутрализира штетните слободни радикали.

Сок од домати

Додека свежите домати содржат солидна доза на витамин Ц, концентрираните форми како сокот од домати содржат значително повеќе по порција. Домат од приближно 100 грама обезбедува нешто помалку од 20 проценти од препорачаниот дневен внес, додека чаша сок од домати содржи 136 проценти од препорачаниот внес на витамин Ц.

Покрај витамин Ц, сокот од домати е добар извор на калиум и ликопен, растителен пигмент со силни антиоксидантни и антиинфламаторни својства.

Сок од ананас

Чаша сок од ананас содржи повеќе од 27 проценти од вашите дневни потреби за витамин Ц, а исто така обезбедува и други есенцијални витамини и минерали, како што се фолна киселина и Б6.

Сокот од ананас содржи и антиоксидантни растителни соединенија, како што се флавоноиди и бромелаин, ензим кој има моќни антиинфламаторни својства.

Сок од брусница со низок шеќер

Сокот од брусница обезбедува обилна доза на витамин Ц, заедно со корисни растителни соединенија како проантоцијанидини (PAC), за кои е познато дека го поддржуваат здравјето на уринарниот тракт.

Иако се потребни понатамошни истражувања, витаминот Ц може да помогне во претворањето на соединението во урината наречено нитрит во азотен оксид, кој може да ги убие штетните бактерии. PAC делуваат така што спречуваат бактериите што предизвикуваат инфекции на уринарниот тракт, како што е E. coli, да се залепат на слузницата на мочниот меур и уринарниот тракт.

Смути

Смути може да се ужива како здрава ужина или лесен оброк ако немате многу време. Смути направено со една чаша замрзнати јагоди и една чаша грчки јогурт покрива повеќе од 68 проценти од вашите потреби за витамин Ц и обезбедува 25 грама протеини што ве полнат.

Можете дополнително да ја зголемите содржината на витамин Ц во вашето смути со мешање на јагоди со друго овошје или зеленчук богато со витамин Ц, како што се киви или кељ.

Вода со лимон

Ако сакате да ги избегнете калориите и високата содржина на јаглехидрати во сокот, но сепак сакате пијалок богат со витамин Ц, пробајте вода со лимон.

Цедењето свеж лимон или додавањето лажица сок од лимон во водата може да додаде значителна доза на витамин Ц во вашата исхрана. Водата направена со сок од еден лимон содржи повеќе од 20 проценти од вашите дневни потреби за витамин Ц.

