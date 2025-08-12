Седум пожари се активни до 21 часот вечерва!

Информација за состојбата со пожари – 12.08.2025 (до 21:00 часот)

До 21.00 часот регистрирани се вкупно 27 пожари на отворен простор:

Активни: 7

Под контрола: 3

Изгаснати: 17

АКТИВНИ (7):

Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума)

Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)

Општина Брвеница – с. Милетино (ниска вегетација)

Општина Македонски Брод – с. Крапа (ниска вегетација и нискостеблеста шума)

Општина Долнени – с. Пешталево (ниска вегетација и стрништа)

Општина Прилеп – с. Големо Коњари (ниска вегетација и стрништа)

Општина Куманово – с. Табановце (ниска вегетација)

ПОД КОНТРОЛА (3):

Општина Крива Паланка – с. Нерав, место Биљино (ниска вегетација и шума)

Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума)

Општина Сарај – с. Свиларе (ниска вегетација и мешана шума)

ИЗГАСНАТИ (17):

Општина Чешиново-Облешево – с. Чешиново (ниска вегетација)

Општина Куманово – „Дива населба“ (ниска вегетација)

3-6. Општина Јегуновце – с. Прељубиште, с. Јанчиште, с. Копанце, с. Орашје (ниска вегетација)

Општина Куманово – с. Оризаре (ниска вегетација)

Општина Радовиш – с. Прналија (ниска вегетација и меѓи)

Општина Ново Село – с. Старо Коњарево (ѓубриште)

Општина Долнени – с. Секирци (ниска вегетација и трски)

Општина Кривогаштани – с. Обршани (ниска вегетација)

Општина Брвеница – с. Теново – Св. Недела (ниска вегетација и зимзелени дрва)

13-14. Општина Струга – Струшко Поле (стрниште), с. Калишта (ниска вегетација)

15-16. Општина Гостивар – с. Градец (ниска вегетација), ул. ЈНА (дрвја)

Општина Врапчиште – с. Сенокос кон с. Горјане (мешана шума)