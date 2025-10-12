Сезоната на костени започна: Есенски деликатес – плодови полни со здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Мирисот на печени костени на улиците за многумина е асоцијација на есен.

Може да се јадат варени, печени или како пире, и се одличен избор за оние кои се алергични на глутен. Освен што уживаат во вкусот, јадењето костени всушност ќе ве заштити од сезонски респираторни инфекции бидејќи ова овошје е богато со влакна, минерали и витамини.

Како и другите јаткасти плодови, костените исто така содржат масти, но во многу помала количина, па сигурно нема да се здебелите. Здрава количина костени што треба да ја јадете дневно за да можете да ги добиете сите нивни позитивни својства, според нутриционистите, е 85 грама.

Содржи витамин Ц, што го прави посебен јаткаст плод. Исто така е богат со витамини Б1, Б2 и Б6 и фолна киселина, па затоа е добар за бремени жени за правилен развој на фетусот, како и за здравјето на нервниот систем.

Костените содржат и магнезиум, па затоа се одлична ужина кога се чувствувате уморни во нозете. Ако уживате во грицкањето на нив во текот на есента, нема да имате проблеми со забите и коските, бидејќи се богати со калциум, а особено се препорачуваат за жени во менопауза како превенција од остеопороза.

Исто така, ќе ви ја подобри крвната слика ако сте анемични бидејќи содржи железо, а е добар и за оние со висок крвен притисок. Имено, поради ниската содржина на натриум и високата содржина на калиум, одличен е во исхраната на луѓето кои страдаат од хипертензија, бидејќи има диуретично дејство и ја отстранува водата од телото.

Неговото богатство со растителни влакна ќе им помогне на оние со холестерол да го намалат. Може да се јаде варен, печен, како пире, и е одличен избор за исхраната на оние кои се алергични на глутен.

