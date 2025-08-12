Секоја куќа го има, а никој нема поим какво богатство крие: Еве го најздравото овошје на светот

0 SHARES Сподели Твитни

Истражувачите од Универзитетот Вилијам Патерсон во Њу Џерси ги анализирале нутритивните вредности на 41 овошје, рангирајќи ги според количината на есенцијални хранливи материи по калорија.

Неочекувано, првото место го зазедоа лимоните – овошје кое многу луѓе не го сметаат за особено посебно или популарно, но често се наоѓа во домаќинствата.

Лимоните се издвојуваат како богат извор на витамин Ц, кој е неопходен за зајакнување на имунолошкиот систем и одржување на добро здравје. Оваа студија покажува дека лимоните, и покрај нивната едноставност, се еден од најздравите избори на овошје во светот.

Лимоните се вистински природен лек кој може да помогне во решавањето на секојдневните проблеми како што се настинки, замор, па дури и непријатни осипи на кожата. Тие се богати со антиоксиданси кои го штитат телото од стрес, загадување и недостаток на сон – проблеми со кои многумина од нас често се соочуваат.

Киселоста на лимоните го стимулира производството на желудочна киселина, олеснувајќи го варењето и одржувајќи ги правилните процеси во телото. Исто така, природните соединенија во лимоните помагаат во детоксикација и освежување на црниот дроб.

Иако можеби не изгледа особено импресивно, лимоните се богати со калиум, кој помага во регулирањето на крвниот притисок, флавоноиди кои се корисни за здравјето на срцето и влакна кои придонесуваат за контрола на холестеролот. Покрај тоа, тие имаат многу малку шеќер, што ги прави одличен избор за оние кои внимаваат на внесот на шеќер.

