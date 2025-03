Секојдневна реалност и предизвици

0 SHARES Сподели Твитни

Канада е „најевропска од неевропските земји“, истакна Марк Карни за време на својот прв меѓународен пат како премиер, кога посети Франција и Обединетото Кралство. Целта на посетата беше да се зајакнат сојузите и да се спротивстави на политиките на американскиот претседател Доналд Трамп, кои, како што се наведува, имаат негативен ефект врз суверенитетот и економијата на Канада. Макрон и Карни, иако не го наведоа директно Трамп, заеднички држеа конференција во Париз на која истакнаа заедничка визија против економските и геополитичките предизвици. Главните теми на дискусијата беа трговската политика на Трамп и дипломатскиот пристап на „Америка на прво место“.

Макрон изрази мислење дека Канада е единствен партнер, потенцирајќи дека развојот на праведна трговија дава подобри резултати од наметнувањето царини. Карни, говорејќи на англиски и француски, ја подвлече важноста на зајакнувањето на односите со „доверливите сојузници“. Тој истакна дека сака да види како Франција и Европа соработуваат блиску со Канада, која тој ја нарече „најевропска од неевропските земји“, и која е посветена на одржување на позитивни односи со Соединетите Американски Држави.

Еден од високите претставници на канадската влада истакна дека посетата имаше за цел зајакнување на соработката со Франција и Обединетото Кралство, кои имаат важна улога во историјата на Канада. Официјалниот претставник истакна дека, иако Канада секогаш имала пријателски односи со САД, ситуацијата во моментов е комплицирана. Карни намерно ги избра главните градови на овие две земји за своето прво меѓународно патување, нагласувајќи дека Канада има свој уникатен идентитет и дека нема намера да се приклучи на Соединетите Држави на кој било начин.

