Секојдневните грешки можат да ја уништат вашата машина за перење

Машините за перење се скапи апарати за домаќинство и правилното одржување може значително да го продолжи нивниот „живот“. Но, вообичаените, секојдневни грешки би можеле да го уништат.Експертот за домашни апарати и основач на „Кукологија“, Ендру Рајт, ги предупреди луѓето за едноставните грешки што би можеле да ги прават при перење облека.„Сите се потпираме на нашите машини за перење, но многу малку луѓе ги користат правилно. Дури и малите промени во начинот на кој ја полниме, чистиме и одржуваме машината можат да направат голема разлика во перформансите и животниот век“, изјави тој.Тој продолжува велејќи дека машините за перење се дизајнирани да траат повеќе од 10 години, но само ако добро се грижите за нив. Но, тој истакнува дека неколку едноставни навики можат да помогнат да се избегнат дефекти и да ја одржите вашата облека свежа, чиста и со добар мирис.Држење на вратите и фиоките затворениОткако ќе заврши перењето, многу луѓе веднаш ја затвораат вратата и фиоката за детергент, создавајќи идеална влажна средина за мувла и мириси. Секогаш оставајте ја вратата и фиоката малку отворени за да се овозможи циркулација на воздухот и да се спречи формирање на мувла.Секогаш перете на ниски температуриПримамливо е сè да се пере на 30°C за да се заштеди енергија, но со текот на времето ова овозможува да се насоберат бактерии и остатоци од детергент, особено во барабанот и цевките.Најмалку еднаш месечно, почнете да ја перете празната машина на 60 до 90 °C со детергент или специјализирано средство за чистење за да ја одржите свежината и хигиената.Преоптоварување на барабанотЕдна од најчестите грешки е ставањето премногу алишта во машината за перење, што го ограничува протокот на вода и детергент, што значи дека алиштата нема да излезат чисти, а машината мора да работи многу понапорно за да центрифугира, што предизвикува абење на моторот и другите делови.За стандардно перење, барабанот треба да биде полн околу 75 проценти. Треба да можете да ја ставите раката врз купот валкани алишта.Прекумерна употреба на детергентПовеќе меурчиња не значат почиста облека. Вишокот детергент се насобува во машината и на вашата облека, предизвикувајќи остатоци, иритација на кожата, па дури и појава на мувла во фиоката и барабанот. Следете ги упатствата за дозирање од производителот на детергентот и намалете ја дозата за области со мека вода или помали количини перење.Игнорирање на филтриПовеќето луѓе забораваат дека машината дури има и филтер, но тој е неопходен. Се натрупуваат влакна, парички, шноли и други остатоци и можат да предизвикаат проблеми со одводот, непријатни мириси, па дури и поплави.Проверувајте го и чистете го филтерот (обично на долниот преден дел од машината) на секои четири до шест недели, особено ако забележите бавни циклуси или мувлосани мириси.Игнорирање на етикетите за негаАко сте забележале дека вашиот волнен џемпер се смалил или вашите фармерки станале вкочанети и избледени, тоа веројатно е затоа што не ги следите етикетите за нега. Одредени ткаенини бараат специфични температури или брзини на центрифугирање и техники на перење.Развијте навика да ја организирате облеката не само по боја, туку и по вид на ткаенина и упатства за нега. Пред да ставите парче облека во машината, внимателно прочитајте ја етикетата за нега. Вашиот плакар и вашата машина ќе ви бидат благодарни.

