Секој го става ова во салата, но всушност ја уништува: Познат готвач открива кој зеленчук никогаш не оди во чинија!

Магда Геслер, полска готвачка, со години споделува кулинарски совети, а за нејзината омилена салата користи варени компири, моркови, кисели краставички, зелен грашок и тврдо варени јајца.

Откако ќе ја подготви, ја остава во фрижидер преку ноќ за да се спојат вкусовите.

Сепак, еден зеленчук кој никогаш не го додава е кромид. Како што објаснува таа, во фрижидер брзо поминува низ процес на ферментација, испушта непријатен мирис и може целосно да го промени вкусот на салатата.

Доволно е салатата да отстои само малку подолго и ќе ја изгуби својата свежина – предупредува Геслер.

