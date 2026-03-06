Секој залак носи хармонија на вкусови: Направете торта од лимон и ореви

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа торта во слоеви, со златно-жолт пандишпан, воздушест бел слој и богат фил од ореви и кајсии, е одлична комбинација од едноставност и елеганција.

Секој залак носи хармонија на вкусови: лесната цитрусна нијанса на лимон, сладоста на мармаладот ​​и јаткастата текстура што ви крцка под забите. Рецептот го најдовме на YouTube каналот „Receptura“.

Состојки за жолт бисквит:

шест жолчки од јајца

две јајца

осум лажици шеќер

една кесичка ванилин шеќер

две лажици масло

осум лажици обично брашно

една лажичка прашок за пециво

кора од еден рендан лимон

исцеден сок од еден лимон

Состојки за фил од ореви:

250 грама мелени ореви

три лажици шеќер

три лажици мармалад по ваш избор

100 милилитри топло млеко

Состојки за белиот бисквит:

шест белки од јајца

осум лажици шеќер

една кесичка ванилин шеќер

две лажици масло

осум лажици обично брашно

една лажица прашок за пециво

кора од еден рендан лимон

исцеден сок од еден лимон

За декорација ви е потребен шеќер во прав.

Подготовка:

Одделете ги жолчките од белките во два поголеми сада. Додадете две цели јајца, шеќер и ванилин шеќер во садот со жолчките и матете сè со миксер додека не добиете пенаста смеса. Додадете го маслото и продолжете да мешате кратко.

Додадете го обичното брашно и прашокот за пециво, кората од еден рендан лимон и исцедениот сок од еден лимон. Добро измешајте додека не се добие мазна смеса.

Дното на тавата обложете го со хартија за печење и истурете ја подготвената смеса. Распоредете ја до рабовите и измазнете ја површината. Печете го жолтиот пандишпан во претходно загреана рерна на 180°C 10 минути.

Додека се пече пандишпанот, подгответе го филот од ореви. Во сад ставете ги мелените ореви, шеќерот, мармаладот ​​и топлото млеко. Сè добро измешајте рачно додека смесата не стане мазна.

Направете бел пандишпан. Додадете шеќер и ванилин шеќер во белките и мешајте додека не добиете цврсти, мазни и сјајни врвови. Додадете го маслото и кратко измешајте.

Додадете го обичното брашно, прашокот за пециво, ренданата кора од лимон и сокот од еден лимон. Добро измешајте додека смесата не стане мазна.

Извадете го жолтиот пандишпан од рерна и оставете ја рерната вклучена на 180°C. Рамномерно распоредете го филот од ореви врз жолтиот пандишпан и измазнете го.

Внимателно распоредете го белиот пандишпан врз филот, раширувајќи го до рабовите и измазнувајќи ја површината. Вратете го калапот во рерна и печете уште 25 минути на 180°C. Изладете го колачот, наросете го со шеќер во прав и исечете го на помали парчиња.

