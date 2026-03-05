Секој над 40 години треба да зема пет додатоци во исхраната

0 SHARES Сподели Твитни

Како што влегувате во четириесеттите години, потребите на вашето тело почнуваат да се менуваат. Хормоналните промени, забавувањето на производството на колаген, природното намалување на мускулната маса и подолгото време на закрепнување стануваат дел од вашата дневна рутина.

Иако балансираната исхрана е секогаш основа на здравјето, целните додатоци можат да ги пополнат сите нутритивни празнини и да го поддржат процесот на здраво стареење. Дерматологот д-р Дорис Деј откри кои додатоци без рецепт често им ги препорачува на своите пациенти во четириесеттите години, но и на кои не треба нужно да трошите пари.

Витамин Д

„Витаминот Д е нешто за кое дури и не мора да размислувате. Речиси сите мои пациенти имаат ниски нивоа на витамин Д, а тоа прави огромна разлика за косата, кожата и расположението. Обезбедува автоимуна заштита, па дури и заштита од рак на дојка“, вели д-р Деј за SheFinds.

Овој витамин, кој телото природно го произведува преку изложување на сонце, е важен за здравјето на коските, апсорпцијата на калциум и функцијата на имунолошкиот систем. Бидејќи многу луѓе поминуваат многу време во затворен простор и користат крема за сончање, недостатокот на витамин Д е многу чест по 40-годишна возраст.

Магнезиум

„Магнезиумот е важен за многумина бидејќи често помага при спиењето, а кога добро спиете, вашата кожа се обновува и изгледа подмладено“, вели дерматологот.

Магнезиумот е минерал кој е вклучен во бројни процеси во телото, вклучувајќи релаксација на нервниот систем, обновување на мускулите и регулирање на шеќерот во крвта. Бидејќи кожата најмногу се обновува за време на спиењето, подобриот квалитет на спиење може да има видлив ефект врз нејзиниот изглед.

Кверцетин

„Кверцетинот е биофлавоноид кој се наоѓа во високи концентрации во сок од портокал и други агруми. Кога го консумирате, тој обезбедува одлична антиинфламаторна заштита, што е добро за кожата“, вели д-р Деј.

По 40-годишна возраст, хроничното воспаление на ниско ниво станува сè почесто и може да ги забрза видливите знаци на стареење. Кверцетинот е познат по своите антиоксидантни и имунолошки ефекти, а намалувањето на воспалението може да ѝ помогне на кожата да изгледа помирна и поздрава.

Омега-3 масни киселини

„Омега-3 масните киселини стануваат сè поважни како што старееме, бидејќи сакаме овие есенцијални масти да ни помогнат да ја заштитиме нашата кожа, срце и тело воопшто“, наведува д-р Деј.

Овие масни киселини најчесто се наоѓаат во рибиното масло и се познати по нивната поврзаност со здравјето на срцето, функцијата на мозокот и намалувањето на воспалението. Како што нивоата на естроген се намалуваат со возраста, кожата може да стане посува и потенка, а омега-3 масните киселини помагаат во одржувањето на еластичноста на кожата и ја зајакнуваат бариерата на кожата.

Ресвератрол

„Ресвератролот со спермидин – спермидинот помага во активирањето на ресвератролот – обезбедува одлична антиоксидантна и антиинфламаторна заштита за која е докажано дека обезбедува одредени придобивки за долговечност“, објаснува д-р Деј.

Ресвератролот е растително соединение кое природно се наоѓа во грозјето и бобинките. Познат е по своите антиоксидантни својства и е поврзан со процеси кои го поддржуваат здравјето на клетките и здравото стареење.

Витамини кои можеби не ви се потребни

Иако додатоците во исхраната можат да бидат корисни, д-р Деј нагласува дека не секому му се потребни. Можеби нема да ви бидат потребни мултивитамини во високи дози ако вашата исхрана е балансирана, вишокот витамин А може да се насобере во вашето тело и да стане токсичен или мегадози на антиоксиданси без медицински надзор. Клучот е да се заземе персонализиран пристап и да се разговара со вашиот лекар пред да се земат какви било нови додатоци во исхраната.

По 40-годишна возраст, фокусот се префрла од брзи решенија кон долгорочна заштита на здравјето. Поддршката на квалитетен сон, намалувањето на воспалението и одржувањето на здравјето на срцето и клеточната функција можат да направат видлива разлика, и однадвор и одвнатре.

Витаминот Д, магнезиумот, кверцетинот, омега-3 масните киселини и ресвератролот се меѓу додатоците во исхраната што д-р Деј често ги препорачува, но најдобриот план е секогаш оној што е прилагоден на вашата индивидуална здравствена состојба. Стареењето е неизбежно, но забрзаното стареење не мора да биде.

