0 SHARES Сподели Твитни

За незаборавен секс, пробајте го овој трик кој секогаш ќе ви донесе оргазам.

Секс за паметење – со еден трик, жената гарантирано ќе доживее оргазам секој пат.

Постои нешто магично во моментите кога двајца луѓе успеваат целосно да се поврзат – без брзање, без очекувања, само со желба да се почувствуваат еден со друг. Многу луѓе мислат дека тајната на незаборавниот секс е во техниките или совршените движења, но вистината е многу подлабока. Постои еден едноставен, но моќен „трик“ кој сè менува – целосно присуство.

Кога жената е навистина присутна во моментот, кога заборава како изгледа, што мисли нејзиниот партнер и дали „прави сè како што треба“, тогаш телото реагира најприродно. Страста се буди одвнатре, а оргазмот доаѓа спонтано, како резултат на целосно предавање. Истото важи и за партнерот – кога се фокусираат на емоциите и допирот, а не само на целта, врската станува подлабока, поинтензивна и реална.

Замислете дека наместо да се грижите за некаква совршеност, го фокусирате вашето внимание на дишењето, допирот, мирисите, отчукувањата на срцето. Тоа е тајната – треба да бидете присутни во моментот. Кога партнерите ќе научат да се „слушаат“ еден со друг без зборови, секое движење станува порака, а секоја емоција е искрена. Во таква врска, нема место за притисок, само за меѓусебно откривање.

Затоа, следниот пат кога ќе бидете интимни, исклучете ги сите одвлекувања на вниманието – светлината на вашиот телефон, мислите за работата, па дури и грижите за тоа како сè ќе испадне. Дишете заедно, гледајте се во очи еден на друг и дозволете вашето тело да ја преземе водечката улога. Тоа ќе биде искуство кое двајцата ќе го паметите долго време.

На крајот, вистинскиот оргазам не е само физички момент – тоа е емоционално ослободување, момент на доверба и поврзаност. Кога двајца луѓе навистина се чувствуваат, секоја секунда станува вредна за паметење.

И тогаш, сексот престанува да биде чин – а оргазмот станува чиста магија.

Пронајдете не на следниве мрежи: