Секс пози за мажи со мал пенис! Еве како да ги разгорите страстите

Големината на пенисот е поважна за мажите отколку за жените. Меѓутоа, ни жените не се слепи, па точно знаат да проценат за каков „калибар” станува збор. И додека едни се радуваат на надарените мажи, други мора да се задоволат со нешто потпросечно.

Тоа не мора да биде никаков проблем доколку мажот е самоуверен, снаодлив и доколку паровите ги практикуваат следните секс пози кои најдобро ги стимулираат женските интимни зони.

Жената горе

Кога жената е горе, пенетрацијата е посебно длабока, што во случајот ако партнерот има мал пенис може да биде одлично задоволство. Исто така, доколку жената биде свртена со грб може да биде идеално, бидејќи има простор и за дополнително стимулирање и поголемо задоволство.

Doggy стил

Иако оваа поза е совршена и за надарените мажи, одлична е и за оние со мал пенис, бидејќи секоја пенетрација во оваа поза создава илузија за големината. Но, бидејќи во оваа поза бакнување и гледањето во очи е невозможно, задолжително е пронаоѓањето на други начини преку кои ќе се задржи блискоста и интимноста.

Мисионерска поза

Погодна е за сите големини, но мажите со помал пенис може да си дозволат дополително задоволство. Силната пенетрација, силните и груби движења во никој случај нема да ја повредат нивната партнерка.

69

Малите пениси во оваа поза имаат секогаш предност. Помалку надарените мажи можат безгрижно да уживаат во оваа поза, бидејќи не мораат да мислат дали со своите движења ќе и предизвикаат непријатност на партнерката. Со самото тоа, имаат многу поголема слобода за време на секси егзибицијата.

Анален секс

Аналниот секс во самиот старт е болен за жената, доколку не е соодветно подготвена. Затоа, многу е полесен аналниот секс со помалку надарен маж, бидејќи болката никогаш нема да биде препрека.

