Секс што ќе го паметите цел живот: Поза за која ретко кој слушнал гарантира експлозивни оргазми

Позата Пинер може целосно да го промени вашиот интимен живот и да го направи сексот незаборавен.Им овозможува на жените да доживеат експлозивен оргазам, додека на мажите им обезбедува тесна поврзаност и максимално уживање.Како се изведува позата Пинер?Жената лежи на стомак, со лицето надолу, а нејзиниот партнер лежи над неа, потпирајќи се со рацете и нозете. Оваа поза ја стимулира Г-точката на жената, а нежните допири и галење дополнително го зголемуваат задоволството.За дополнителна стимулација на клиторисот, можете едноставно да користите перница под стомакот за да го подигнете задникот до идеална висина.Позата „Пинер“ не е популарна само поради интимноста што ја овозможува – нејзината предност лежи во фактот што може да ги доведе до оргазам и оние на кои инаку им е тешко да доживеат оргазам во други пози. Многу парови потврдуваат дека доживеале најневеројатни оргазми во оваа поза, комбинирајќи физичко задоволство и емоционална поврзаност.Експериментирајте и пронајдете ја совршената позицијаПатот до совршената поза бара малку експериментирање. Различните висини, позициите на рацете и додатоците како перниците можат да го подобрат вашето искуство. Со релаксација и разбирање на желбите на партнерот, паровите честопати завршуваат со откривање дека се пред најинтензивниот оргазам во нивниот живот.Позата Пинер обезбедува исклучителна комбинација од интимност и задоволство. Таа е совршен избор за парови кои сакаат да истражат нова димензија на сексуалниот живот и да уживаат во незаборавни моменти на интимност.

