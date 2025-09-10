Селена Гомез за навредите на сметка на тежината: „Навистина ме повреди личност која ми рече дека сум дебела“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската пејачка Селена Гомез отворено проговори за тоа како со години била цел на навреди поради нејзината тежина, што ја правело да се чувствува несигурно.

„Во мојот живот се справував со многу проблеми со тежината и тоа е нешто за кое сум многу чувствителна“, изјави таа во интервју за списанието Allure.

Додаде дека се бори против овие несигурности со дијалектичка бихејвиорална терапија (DBT). Тоа е разговорна терапија наменета за луѓе кои доживуваат интензивни емоции.

„Многу ме повреди лицето кое ми кажа дека сум дебела. Зошто се јавува таа емоција?“, рече таа и ја опиша DBT како „поврзување на точките“.

Таа предложи некои терапевти да им понудат на пациентите картички со различни емоции напишани на нив и прашања за да им помогнат да ги разберат.

„Дефинитивно мора да бидете спремни да работите на тоа, а може да биде тешко“, рече таа. На Гомез ѝ беше дијагностициран лупус во 2014 година, по што ѝ беше трансплантиран бубрег и ѝ беше направена хемотерапија.

Пред пет години, таа објави дека има биполарно растројство. Таа, исто така, се бори со депресија и анксиозност, за кои отворено зборува, подигајќи ја свеста дека овие состојби никогаш не треба да бидат табу.

